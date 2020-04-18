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18.04.2020

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala çirkin görüntüler |Video

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cadde üzerinde bekleyen bir kadın, araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Bakışlara aldırmadan ulu orta fuhuş avına çıkan kadın kısa süre sonra araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cadde üzerinde bekleyen bir kadın, araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala kadının yanına gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı. Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.

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