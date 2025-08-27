27 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da soğuk hava deposunda yangın! Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 09:16
Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı. Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
