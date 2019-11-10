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10.11.2019

Antalya'da sinayür şüphesiyle vefat eden 4 kişi Erzurum'da toprağa verildi

Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerle ilgili siyanürle intihar ettikleri iddia edildi.

Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca haber alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi. Aile dualarla defnedildi.

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