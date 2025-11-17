Antalya’da rüşvet operasyonunu

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Etli'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Yusuf Etli'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.