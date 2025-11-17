17 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da rüşvet operasyonunu
Antalya’da rüşvet operasyonunu

Antalya'da rüşvet operasyonunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2025 14:23
Güncelleme:17.11.2025 14:25
Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Etli'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Yusuf Etli'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.
Antalya’da rüşvet operasyonunu
Antalya’da rüşvet operasyonunu
Antalya'da rüşvet operasyonunu
Manisa’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: En büyük şüphe...
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: En büyük şüphe...
Çanakkale’de sahile vurdu
Çanakkale’de sahile vurdu
Bodrum’da feci kaza
Bodrum'da feci kaza
Balık tezgahlarına yakın markaj
Balık tezgahlarına yakın markaj
Avrupa’nın en prestijli ödülü Gaziantep’in
Avrupa'nın en prestijli ödülü Gaziantep'in
Muazzez Abacı’ya veda
Muazzez Abacı'ya veda
Türkiye’den çekilen PKK Zap’tan da çekildi
Türkiye'den çekilen PKK Zap'tan da çekildi
Çankaya’nın örnek köyü!
Çankaya’nın örnek köyü!
Kapanan 31 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı
Kapanan 31 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı
Altın fiyatları yeniden rekor kırar mı?
Altın fiyatları yeniden rekor kırar mı?
Daha Fazla Video Göster