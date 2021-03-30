Antalya'da 'pes' dedirten görüntü! 1900 kişi ne maske taktı ne de mesafe kuralına uydu

Antalya'da 5 yıldızlı bir tatil köyünde geçen hafta sonu çekilen görüntülerde iki ayrı etkinliğe toplam 1900 kişinin katıldı ve etkinliklerden birinde konser de düzenlendi. Etkinliğe katılan 1900 kişinin sosyal mesafeye uymadığı, maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu görüntüler tepki çekti. Antalya'da çekilen bir diğer görüntüde ise doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.

Belek Turizm Bölgesi'nde geçen hafta sonu 5 yıldızlı bir tatil köyünün iki farklı toplantı salonunda iki farklı firmanın üç gün süren toplantısı yapıldı.

1200 kişinin katıldığı ve sağlıklı kilo verme ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya katılanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takanların sayısının da az olduğu görüldü.

700 kişinin katıldığı bir diğer toplantı salonunda ise iş kıyafetleri tanıtıldı. 3 gün süren toplantılar sonunda konserler de verildi. Konserleri izleyen katılımcıların cep telefonu ile çekilen görüntüleri şaşkınlık yarattı.

Koronavirüsün unutulduğu konserler sırasında eğlenceye kendini kaptıranlar arasında iki kişinin de ateşinin yükseldiği ve gözlem altına alındığı belirtildi. Buna rağmen eğlencenin devam ettiği bildirildi.

YERLEŞİK YABANCILARDAN MASKESİZ PARTİ

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.

Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.

Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı.

Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi. Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.