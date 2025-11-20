Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Antalya - Alanya D400 karayolu üzerindeki Dikmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü T. yönetimindeki 07 YDM 09 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AAY 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden midibüs, trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada midibüste bulunan yolculardan Derya A. (40), Nurcan G. (26), Tazagül K. (24) ve Şahadet T. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.

