20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 19:08
Kaza, Antalya - Alanya D400 karayolu üzerindeki Dikmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü T. yönetimindeki 07 YDM 09 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AAY 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden midibüs, trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada midibüste bulunan yolculardan Derya A. (40), Nurcan G. (26), Tazagül K. (24) ve Şahadet T. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
Sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası
Sinop’ta trafik polislerine yaka kamerası dağıtıldı
Sinop’ta trafik polislerine yaka kamerası dağıtıldı
Yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
Yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
Beykoz’da iki bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Beykoz’da iki bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Bodrum sokakları bir saatte göle döndü
Bodrum sokakları bir saatte göle döndü
Bebek cinayetinde anne tutuklandı
Bebek cinayetinde anne tutuklandı
Yüksekova’da domuz sürüsü görüntülendi
Yüksekova’da domuz sürüsü görüntülendi
Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
7 kişinin etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı
7 kişinin etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster