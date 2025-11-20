20 Kasım 2025, Perşembe

Sapanca Gölü’ndeki kabarcıkların sebebi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.11.2025 16:39
Sakarya'nın içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde yüzeyde görülen kabarma ve kabarcıklar üzerine SASKİ ekipleri bölgede inceleme yaptı. AFAD koordinesinde alınan su ve hava numuneleri laboratuvarlarda analiz edildi. Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olmadığı belirlendi. Konuya ilişkin SASKİ'den yapılan açıklamada, "Suyun kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur" denildi.
