15 Mart 2023, Çarşamba
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Antalya'da kuzen dehşeti kamerada! 1 çocuk öldü 4 kişi yaralandı!
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3’ncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yunus E.Ş. (30), apartman girişinde kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş’i (33) bıçakladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi ve kuzenlerinin bulunduğu daireye giren şahıs, teyzesi Nurten Gebeş (60) ve kuzeni Alparslan Gebeş’i (10) bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, daireye itfaiye merdiveni yardımıyla girdi. Sağlık ekipleri Alparslan Gebeş ve Nurten Gebeş’i ambulansla hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar Ferdi ve Tayfun Gebeş de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan 10 yaşındaki Alparslan hastaneye hayatını kaybetti.