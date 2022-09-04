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Antalya'da korkutan yangın! Adrasan Sahili'ne yakın bölgede alevler yükseldi!

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Giriş: 04.09.2022 18:54
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Sahili'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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