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Antalya'da korku dolu anlar! İskelede ölüm kalım savaşı kamerada

İHA
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Giriş: 27.11.2020 11:07
Güncelleme:27.11.2020 13:11
Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustasının mahsur kalma ve kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 905. Sokak'taki 10 katlı bir binada meydana gelmişti. Binanın dış cephesinde boya yapan Zafer Cücük ve Zeki Türk, iskele motorlarından birinin arızalanması sonucu 8'inci katta mahsur kaldı. İskelenin bir yönü aşağı doğru düşerken iki işçi, 'İmdat, fişi çekin' diye bağırarak yardım istedi. Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, emniyet kemerleri takılı iki işçi iskelede korku dolu anlar yaşadı. Ömer Kodak isimli vatandaş diğer motorun fişini çekti ve komşularının yardımıyla iki işçiyi pencereden eve aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki işçi yaşadıkları korkuyu üzerilerinden bir süre atamadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, iki işçinin yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir ucu havaya yükselen iskele üzerinde mahsur kalan iki işçi, 9. kat penceresindeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak içeri alındı.

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