Antalya’da katledilen çevreci çiftin kızından “azmettirici” iddiası

Çevreci kimlikleriyle tanınan ve 2017 yılında evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Cinayetin azmettiricilerinin ortaya çıkmasını isteyen Emine Büyüknohutçu, "4 yıldır yas tutmuyoruz. Bu dava sonuçlanınca ailecek yasımızı tutacağız" açıklamasında bulundu.

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