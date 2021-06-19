19 Haziran 2021, Cumartesi
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Antalya’da katledilen çevreci çiftin kızından “azmettirici” iddiası
Çevreci kimlikleriyle tanınan ve 2017 yılında evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Cinayetin azmettiricilerinin ortaya çıkmasını isteyen Emine Büyüknohutçu, "4 yıldır yas tutmuyoruz. Bu dava sonuçlanınca ailecek yasımızı tutacağız" açıklamasında bulundu.