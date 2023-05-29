29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Antalya’da karanlık geceyi alevler aydınlattı! Vatandaş ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi
Korkutan yangın dün gece saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın zemin katındaki döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binada oturan 12 kişi, dumandan etkilendi. İş yeri zarar görenler ile üst kattaki dairelerde oturanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.