30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.12.2019

Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen Mahallesi karla kaplandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özelikle Gömbe ve Sütleğen Mahallesi'nde, ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığını belirterek, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı
Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı
Ölümden döndüler! İstanbul'da fırtına etkili oluyor
Ölümden döndüler! İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İki arkadaş arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı
İki arkadaş arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı
Türkü söylerken bir anda yere yığıldı
Türkü söylerken bir anda yere yığıldı
İstanbul'da ağaç devrildi araçlar ezildi!
İstanbul'da ağaç devrildi araçlar ezildi!
İzmir’de çifte cinayet!
İzmir’de çifte cinayet!
Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu
Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu
Kızını taciz edildiğini gören anne çıldırdı
Kızını taciz edildiğini gören anne çıldırdı
Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü
Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü
Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
Küçük kız deprem anını anlattı
Küçük kız deprem anını anlattı
Markete dalan tır 4 kişiyi ezdi
Markete dalan tır 4 kişiyi ezdi
Daha Fazla Video Göster