Antalya’da jet ski kazası: 1 ölü! Eğlence ölümle bitti

Antalya'da eğlence ölümle bitti. Jet skınin çarptığı 16 yaşındaki Emir Koşar feci şekilde can verdi. Kazayla onu hayattan koparan kuzeni ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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