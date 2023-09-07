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Antalya’da jet ski kazası: 1 ölü! Eğlence ölümle bitti

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Giriş: 07.09.2023 14:44
Antalya'da eğlence ölümle bitti. Jet skınin çarptığı 16 yaşındaki Emir Koşar feci şekilde can verdi. Kazayla onu hayattan koparan kuzeni ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Eğlence ölümle bitti
Eğlence ölümle bitti
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