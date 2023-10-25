28 Ekim 2023, Cumartesi
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Antalya'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Antalya’dan Burdur istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İçerisinde bulunan 14 yolcu ise kısa sürede tahliye edilerek kurtarıldı.