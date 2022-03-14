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Antalya’da evini alevler içinde gören ev sahibinin deliye döndü! Kiracısına tekme tokat saldırdı
Yangın, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerindeki müstakil evde çıktı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre; Serdar Sapar'ın kiracı olarak oturduğu evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
EV SAHİBİNİN GÖZÜ DÖNDÜ
Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangın yerine evin sahibi Mustafa B.' de geldi. Evinin yandığını gören adam önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı.
TEKME TOKAT SALDIRDI
Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayrılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.