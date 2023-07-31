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Antalya'da Demre ve Aksu ilçelerinde orman yangını

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Giriş: 31.07.2023 16:05
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde orman yangınları çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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