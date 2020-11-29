Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Aykut Çakal, en yakın arkadaşı tarafından öldürüldü. Hem cinayetin nedeni hem de sonrasında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İşte dehşete düşüren olayın perde arkası...

Arkadaşını öldürüp arabasını sattı. Dehşete düşüren olay polisin uzun süren araştırmaları sonucu çözüldü.

Çakal ailesi Antalya'da çalışan oğulları Aykut'tan haber alamayınca polise bildirdi.

Bunun üzerine üzerine ekipler harekete geçti. Polis 24 yaşındaki gencin aracının kısa süre önce satıldığını tespit etti.

Noterdeki kamera görüntülerini izleyen ekipler otomobilin satış imzasını Aykut Çakal'a benzeyen birinin attığını belirledi.

Çok geçmeden Suriye uyruklu dublör yakalandı. Zanlı ifadesinde 24 yaşındaki genci ev arkadaşının öldürdüğünü sonra da aracı satmak için böyle bir plan yaptıklarını itiraf etti.

Tarif edilen noktaya giden ekipler Çakal'ın cansız bedenine ulaştı.

Polis 24 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlının peşine düştü.

Şüphelinin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi.