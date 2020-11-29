29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2020 08:56
Güncelleme:29.11.2020 09:38
Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Aykut Çakal, en yakın arkadaşı tarafından öldürüldü. Hem cinayetin nedeni hem de sonrasında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İşte dehşete düşüren olayın perde arkası...

Arkadaşını öldürüp arabasını sattı. Dehşete düşüren olay polisin uzun süren araştırmaları sonucu çözüldü.

Çakal ailesi Antalya'da çalışan oğulları Aykut'tan haber alamayınca polise bildirdi.

Bunun üzerine üzerine ekipler harekete geçti. Polis 24 yaşındaki gencin aracının kısa süre önce satıldığını tespit etti.

Noterdeki kamera görüntülerini izleyen ekipler otomobilin satış imzasını Aykut Çakal'a benzeyen birinin attığını belirledi.

Çok geçmeden Suriye uyruklu dublör yakalandı. Zanlı ifadesinde 24 yaşındaki genci ev arkadaşının öldürdüğünü sonra da aracı satmak için böyle bir plan yaptıklarını itiraf etti.

Tarif edilen noktaya giden ekipler Çakal'ın cansız bedenine ulaştı.

Polis 24 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlının peşine düştü.

Şüphelinin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi.

Arkadaşını öldürüp arabasını sattı
Arkadaşını öldürüp arabasını sattı
A Haber ekibi kısıtlama denetiminde
A Haber ekibi kısıtlama denetiminde
Su kuyusunda buldukları şaşkına çevirdi
Su kuyusunda buldukları şaşkına çevirdi
Annem beni evlatlıktan reddeder
"Annem beni evlatlıktan reddeder"
Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul'dan ilk görüntüler
Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul'dan ilk görüntüler
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da son durum?
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da son durum?
28 Kasım verileri açıklandı! Vaka sayısı 30 binin üzerinde...
28 Kasım verileri açıklandı! Vaka sayısı 30 binin üzerinde...
Prof. Dr. Özlü A Haber'de açıkladı: 50 milyon kişi...
Prof. Dr. Özlü A Haber'de açıkladı: 50 milyon kişi...
Uçakta maske kavgası! Yolcu ile futbolcular birbirine girdi
Uçakta maske kavgası! Yolcu ile futbolcular birbirine girdi
Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu?
Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu?
SMA hastalarını ilgilendiriyor! Karar verildi
SMA hastalarını ilgilendiriyor! Karar verildi
Flaş açıklama geldi! Türkiye için kritik 3 gün...
Flaş açıklama geldi! Türkiye için kritik 3 gün...
Daha Fazla Video Göster