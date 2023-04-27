Antalya Manavgat’ta denizde oluşan hortum kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Karadan oldukça uzakta oluşan hortumun denizden su çektiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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