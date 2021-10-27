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Antalya Finike Devlet Hastanesi’nde şoke eden olay! Refakatçi koltuğundan servet çıktı

İHA
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Giriş: 27.10.2021 13:12
Antalya Finike Devlet Hastanesi'nde hemşire ve doktorları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Soner Uğurlu isimli vatandaş annesi Serengül Uğurlu'ya refakat etmek için hastaneye geldi. Uğurlu, hasta odasındaki koltuğu açtığında ise şoke oldu. Bulduğu poşetin içinden bakın neler çıktı…
Refakatçi koltuğundan servet çıktı REFAKATÇİ KOLTUĞUNDAN SERVET ÇIKTI
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Şoke eden olay! Koltuktan servet çıktı
Şoke eden olay! Koltuktan servet çıktı
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