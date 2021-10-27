Antalya Finike Devlet Hastanesi’nde şoke eden olay! Refakatçi koltuğundan servet çıktı

Antalya Finike Devlet Hastanesi'nde hemşire ve doktorları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Soner Uğurlu isimli vatandaş annesi Serengül Uğurlu'ya refakat etmek için hastaneye geldi. Uğurlu, hasta odasındaki koltuğu açtığında ise şoke oldu. Bulduğu poşetin içinden bakın neler çıktı…

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