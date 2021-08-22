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Annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA
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Giriş: 22.08.2021 22:01
Muğla Fethiye’de bir adam tartıştığı annesini 10 yerinden bıçakladı. Annesini öldüren şahıs gazetecilerin "neden öldürdün?" sorusuna "bilmiyorum" diye cevap verdi.

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tuzla Mahallesi'ndeki bir evde geçen akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Emre D. Ve 61 yaşındaki annesi Gülten D. arasında evde yemek yedikleri esnada daha bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 defa bıçakladı.

EKİPLER ANNEYİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.'yi yerde kanlar içinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BİLMİYORUM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Polis ekipleri tarafından ekip otosuna bildirilen Emre D. cezaevine götürülerek teslim edildi.

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