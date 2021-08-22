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Annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tuzla Mahallesi'ndeki bir evde geçen akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Emre D. Ve 61 yaşındaki annesi Gülten D. arasında evde yemek yedikleri esnada daha bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
10 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 defa bıçakladı.
EKİPLER ANNEYİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.'yi yerde kanlar içinde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
"BİLMİYORUM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Polis ekipleri tarafından ekip otosuna bildirilen Emre D. cezaevine götürülerek teslim edildi.