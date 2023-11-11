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Annesi-babası ve kardeşleri Gazze’de! Filistinli kadın yaşadıklarını A Haber’e anlattı!

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 09:10
Türkiye’de yaşamını sürdüren Huda Naim işgalci İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının ardından ailesinden haber almayı bekleyen Filistinlilerden sadece biri. Filistinli kadın, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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Filistinli kadın yaşadıklarını A Haber’e anlattı!
Filistinli kadın yaşadıklarını A Haber’e anlattı!
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