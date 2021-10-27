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Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin!

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Giriş: 27.10.2021 22:40
Güncelleme:27.10.2021 22:42
A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk olan Prof.Dr Ahmet Rasim Küçükusta beslenme konusunda yapılan en büyük yanlışları anlattı. Peki insanlarda tatlı yeme isteği neden oluyor? Hangi gıdalardan kaçılmalı? Günde kaç öğün beslenilmeli? Bitter çikolata yararlı mı? Annelerin yaptığı en büyük yanlış ne? İşte detaylar...
Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin!
Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin!
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