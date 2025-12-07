07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ankaralı esnaf isyan etti
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 15:19
Duvar yıkıldı, çatı çöktü, esnaf bir buçuk milyondan fazla zarara uğradı. Ankara'nın Mamak ilçesinde su ve kanalizasyon idaresi ekiplerinin yaptığı çalışma bir esnafı bitirme noktasına getirdi. ASKİ yönetimi "sorunu çözeceğiz" dedi ama esnafın mağduriyeti giderilmedi. Ne yapacağını şaşıran esnaf "beni bitirdiler" diyerek isyan etti.