Ankaralı esnaf isyan etti

Duvar yıkıldı, çatı çöktü, esnaf bir buçuk milyondan fazla zarara uğradı. Ankara'nın Mamak ilçesinde su ve kanalizasyon idaresi ekiplerinin yaptığı çalışma bir esnafı bitirme noktasına getirdi. ASKİ yönetimi "sorunu çözeceğiz" dedi ama esnafın mağduriyeti giderilmedi. Ne yapacağını şaşıran esnaf "beni bitirdiler" diyerek isyan etti.

