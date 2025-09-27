27 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da yol verme kavgasında dehşet! Silah çekip tehditler savurdu | O anlar kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 15:56
Ankara’da iki yolcu arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma büyük paniğe neden oldu. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı doğrultup tehditler yağdırdı. O dehşet anları da kameraya saniye saniye yansıdı.
