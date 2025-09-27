27 Eylül 2025, Cumartesi
Ankara’da yol verme kavgasında dehşet! Silah çekip tehditler savurdu | O anlar kamerada
Ankara’da iki yolcu arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma büyük paniğe neden oldu. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı doğrultup tehditler yağdırdı. O dehşet anları da kameraya saniye saniye yansıdı.