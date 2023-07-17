Ankara'da yatak fabrikasında korkutan yangın!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Gelen ihbarın ardında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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