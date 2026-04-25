Ankara'da üst geçitten düşen işçiyi otomobil ezdi

Kaza, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçide reklam afişi astığı sırada dengesini kaybederek düşen 43 yaşındaki V.D.'yi, M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil ezdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezilen V.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden işçinin cenazesi çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

