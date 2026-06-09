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İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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