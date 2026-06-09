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Yüksekova’nın "Zebra" görünümlü karlı dağları ilgi görüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran dağlardaki karın erimeye başlamasıyla ortaya çıkan görüntüler, doğaseverler tarafından "Yüksekova Zebraları" olarak adlandırıldı.

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