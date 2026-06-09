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Yatağan'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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