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Ankara'da tarım ilacı faciası! Vali Vasip Şahin acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 16.06.2023 13:22
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 5 kişiden 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.
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