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Ankara'da skandal hareket! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'de de bir dizi tedbirler alındı. Ancak Ankara'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, kuralları yok sayarak katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.
Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.
Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.
Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.
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