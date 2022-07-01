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Ankara’da sel felaketi! İşte Busenur Doğanay’ın hayatını kaybetti ev

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 11:26
Ankara'da etkili olan sağanak can kaybına yol açtı. Keçiören'de şiddetli yağmur nedeniyle bodrum kattaki evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. O noktadan gelişmeleri ve Busenur’un hayatını kaybettiği evden görüntüleri A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu aktardı.
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