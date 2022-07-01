Ankara’da sel felaketi! İşte Busenur Doğanay’ın hayatını kaybetti ev

Ankara'da etkili olan sağanak can kaybına yol açtı. Keçiören'de şiddetli yağmur nedeniyle bodrum kattaki evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. O noktadan gelişmeleri ve Busenur’un hayatını kaybettiği evden görüntüleri A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu aktardı.

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