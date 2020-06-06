Ankara'da piknik alanları hafta sonu vatandaşlarla doldu | Piknik yapmak ve mangal yapma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son 8 haftadır hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta itibariyle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla son verildi. Ankaralı vatandaşlar kısıtlamasız hafta sonunda kendilerini mesire alanları attı. Başkan Erdoğan'ın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar bir an önce mangal yasağının da sona ermesini beklediklerini ifade etti.