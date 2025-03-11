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Ankara’da kuraklık endişesi

Ankara'da kuraklık endişesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 09:32
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Bir önceki ayın verilerine göre barajlarda düşüş gözlemlenirken, geçtiğimiz ay yağış olmasına rağmen Şubat 2025 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 18,07 iken, Mart 2025'te yüzde 17,39'a geriledi.
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