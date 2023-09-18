Ankara’da köstebek yuvasını andıran görüntüler! Bu yolu kullanan bir daha dönmüyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 35 köyü Ankara'ya bağlayan yolun hali içler acısı durumda. Ayrıca Esenboğa Havalimanı güzergahında bulunuyor. Ankara'da gün içerisinde pek çok aracın kullandığı Kaplu Deresi Yolu çukurdan geçilmiyor. Yolu sürekli kullanan sürücüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin seslerine kulak vermesini istiyor.

İddialara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 9 ay önce buraya soğuk asfalt attı ancak yol eridi ve şimdi de yol adeta köstebek yuvasına döndü.

Vatandaşlar ise yolun hali sebebiyle ABB'ye isyan etti;

- Asfalt daire genel başkanlığına kadar ulaştık. Abi artık bana yazmayın diyor. Çok mağduruz.

- Şu arabanın gidişine bak milli servet hepimizin arabası öyle.

- Buradan geçtiğimiz zaman arabaların ön takımları bozluyor.

- Köpekler buraya zifte yapışıp kalıyor hayvanlar simsiyah şekilde insanın vicdanı acıyor.

Yolu sürekli kullanmak zorunda kalan Peçenek Köyü sakinleri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca kez başvurdu ancak herhangi bir sonuç alamadı.

- Hiçbir Allah'ın kulu ilgilenmedi her gün dilekçe veriyoruz muhtarla beraber telefon ediyoruz şikayetlerimizi bildiriyoruz bu yoldan kötü bir yol daha yok.

- Bir an önce bu yolun yapmasını istiyoruz.