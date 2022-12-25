25 Aralık 2022, Pazar
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Ankara'da kar yağışı başladı! Mevsimin ilk karı düştü... Kartpostallık görüntüler
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam ilçesinde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu. Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.