04 Kasım 2024, Pazartesi
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Ankara'da husumetli dehşeti! Ölü taklidi yaparak kurtulduğu anlar kamerada
Ankara'da husumetlileri tarafından aranan kuzeninin adresini vermeyince başından vurulan adam dehşet anlarını anlattı. Saldırıdan kurtulmak için ölü taklidi yapan adam, hastanedeki bir aylık yaşam savaşını kazandı. O korku dolu dakikaların görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışanların akraba oldukları öğrenildi.