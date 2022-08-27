27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Ankara'da feci kaza! 4 ölü 1 ağır yaralı
Ankara'da çevre yolunda emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.