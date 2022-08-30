30 Ağustos 2022, Salı
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Ankara’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk maganda kurşununa kurban gitti
Ankara’da ailesiyle birlikte gittiği düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 9 yaşındaki Emirhan Baytemir bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.