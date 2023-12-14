14 Aralık 2023, Perşembe
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Ankara’da başıboş köpek kabusu! Lise öğrencisine okulun önünde saldırdılar
Başkent Ankara’da başıboş köpek konusunda ciddi bir isyan yaşanıyor. Köpeklerin saldırısından sonra yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki Tunahan’ın yaşadığı dehşetten sonra 2 kişi daha köpek saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan Ahmet Furkan Tanrısever ATV Haber’e konuştu. Tanrısever yaşadığı dehşeti, “Saldırdı ve yere düştüm o sırada ayağımı hırpaladı. Bana saldıran 2 köpek vardı ama aşağıda gözükmeyen 5-6 köpek daha vardı.” dedi. Ahmet Furkan Tanrısever’i köpeklerin elinden sopayla koşan öğretmenleri kurtardı. Ahmet Furkan Tanrısever yaşadığı dehşetten sadece birkaç gün önce Çankaya Belediyesi’ne şikayette bulunmuştu. Ancak belediye oralı olmadı. “Köpeklerin küpesi var” diye belediye işlem yapamadı. Aile Çankaya Belediyesi’ne dava açmaya hazırlanıyor. Aile davadan kazanacağı parayı hayvan barınağı yapılması için belediyeye bağışlayacak. Etimesgut’ta ise Ali Ülger isimli vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı.