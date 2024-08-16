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Ankara'da aromatik bitki ve meyve üretimi

Ankara'da aromatik bitki ve meyve üretimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 15:30
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine uzanacağız şimdi de. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aromatik bitki ve meyvelerin yetiştirilidiği noktadan detayları aktardı.
Ankara’da aromatik bitki ve meyve üretimi
Ankara'da aromatik bitki ve meyve üretimi
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