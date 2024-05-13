Ankara'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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