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Ankara'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 13.05.2024 11:33
Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
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