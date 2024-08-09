Ankara’da 9 kişinin öldü katliamı gibi kaza: 9 ölü! Kazanın nedeni yol hipnozu mu?

Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda dehşete düşüren bir otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan bariyerleri yıkan otobüs köprünün direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ethem Genim ve sürüş uzmanı Mustafa Özkaya değerlendirdi.

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