EĞİTİM DÜNYASI | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilere küresel fırsatlar sunuyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, A Haber'de Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Sözen; eğitim dilinden UME modeline, havacılık ve uzay bilimlerinden bilişim teknolojilerine, uluslararası iş birliklerinden öğrencilere sunulan küresel fırsatlara kadar üniversitenin imkân ve hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.