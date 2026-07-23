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EĞİTİM DÜNYASI | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilere küresel fırsatlar sunuyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, A Haber'de Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Sözen; eğitim dilinden UME modeline, havacılık ve uzay bilimlerinden bilişim teknolojilerine, uluslararası iş birliklerinden öğrencilere sunulan küresel fırsatlara kadar üniversitenin imkân ve hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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