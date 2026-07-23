Axios iddiası: Mossad Başkanı ABD'de İran temaslarında bulundu

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerilimin sürdüğü dönemde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD merkezli haber sitesi Axios, Mossad'ın yeni Direktörü Roman Gofman'ın göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdiğini ve Amerikalı yetkililerle İran'ı görüştüğünü öne sürdü. Gelişmeleri ve ABD-İran hattındaki son durumu Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.