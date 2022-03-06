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Ankara’da 3 cinayetin kaçak faili gizlendiği bölmede yakalandı

İHA
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Giriş: 06.03.2022 09:52
Ankara’da, 2016 ile 2017 senelerinde işlenen üç cinayetin faillerinden 26 yaşındaki Ahmet Altun, annesinin evinde gizlendiği bölmede yakalandı. Gasp, oto hırsızlığı, yaralama gibi 14 ayrı suçtan da arandığı belirlenen Altun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da 2016 ile 2017 senelerinde öldürülen Yücel Biçer, Onur Şenaydıner ve Birol Comart cinayetlerinin failleri arasında olduğu tespit edilen Ahmet Altun'un yakalanması için harekete geçti.

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Altun'un, Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda Altun, televizyonun arkasında bulunan bölmeye saklanırken yakandı.

Gözaltına alınan Altun, ilk ifadesinde daha önce aynı cinayetler kapsamında yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri 'Kırımızı' lakaplı Volkan Güven ile hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını itiraf etti. Altun, yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında da yer aldığını belirtti.

SABIKASI KABARIK

Kasten öldürme, gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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