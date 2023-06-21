Ankara yine sağanağa teslim

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar yine göle döndü, araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti, birçok evi su bastı. Keçiören'de sel ile kapanan yolda otomobilinde mahsur kalan bir kişiyi çevredekiler iple kurtarmaya çalıştı.

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