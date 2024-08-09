Ankara Polatlı’da otobüs kazası: 9 ölü! A Haber olay yerinde! İşte dehşet veren görüntüler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. A Haber canlı yayınında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Olay yerine giden A Haber muhabiri Damla Kuşkapan son bilgileri anlattı. Damla Kuşkapan, “100 metre boyunca sürüklendi. Yaralılar ambulanslar tarafından hastaneye götürüldü. Diğer ekiplerin burada çalışması sürüyor.” dedi.

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