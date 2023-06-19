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Ankara - Malatya arası kısalıyor

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 14:23
20 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya, Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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